بالأسعار.. طرح كراسات شروط 169 وحدة في مجمع "مرغم 2" الصناعي بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، عن طرح كراسات الشروط لعدد 169 وحدة جديدة بمجمع مرغم 2 للصناعات البلاستيكية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح المحافظ أن الوحدات الصناعية جاهزة وكاملة المرافق وبتيسيرات كبيرة شملت تخفيض سعر كراسة الشروط من 2880 جنيه للكراسة إلى 300 جنيه، منوها أنه يمكن الحجز حتى 2 نوفمبر المقبل.

وأشار الشريف إلى إلغاء تكاليف دراسة الطلبات التي كانت تصل إلي 2800 جنيه، فضلا عن تخفيض مقابل جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.

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وأضاف أنه سيجري تخصيص الوحدات بنظام التمليك أو نظام الإيجار بسعر 20 جنيهًا للمتر للإيجار لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، ومساحة الوحدة 144 م2، لافتا إلى أنه يمكن للمستثمر الحصول على أكثر من وحدة وحتى 8 وحدات لكل مستثمر.

ومن جانبه، قال محمد صلاح، مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإسكندرية، إن الجهاز يتلقى طلبات التقدم للوحدات بمجمع مرغم 2 علي مدار الأسبوع خلال أيام العمل من الأحد للخميس من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4 مساء.

وأضاف صلاح، أنه الجهاز يقدم العديد من التسهيلات للمتقدمين لحجز الوحدات، وتتمثل في المساعدة في إعداد الدراسة الفنية والمالية بالمجان، فضلا عن العديد من التسهيلات الأخرى ممثل توفير التمويل للمشروعات والضرائب والتأمينات والأمن الصناعي وغيرها.

وأوضح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، أن الجهاز يقدم الخدمات غير المالية المختلفة من المساعدة في التدريب الفني والإداري، والمساعدة في التسويق لبعض المنتجات، والمشاركة في المعارض، والعديد من الخدمات طبقا لاحتياجات العملاء.