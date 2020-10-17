مباحثات وقف النار في قره باغ

بحث وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ووزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في ناغورني قره باغ حيث تحتدم المعارك بين الجنود الأذربيجانيين والانفصاليين الأرمن.

واتفق إسبر وبارلي خلال اتصال هاتفي «على ضرورة أن يفي زعماء أرمينيا وأذربيجان بوعودهم بوقف فوري لإطلاق النار في منطقة ناغورني قره باغ وتسوية (النزاع) سلميا»، بحسب بيان نشره البنتاغون.

وأشار بيان البنتاغون إلى أن وزير الدفاع الأمريكي ناقش أيضا مع نظيرته الفرنسية الوضع في شرق البحر المتوسط، وهي منطقة أخرى تتصاعد فيها التوترات مع تركيا.

وأرسلت تركيا هذا الأسبوع سفينة للتنقيب عن الغاز إلى هذه المنطقة التي تطالب بها اليونان، ما دفع ألمانيا وفرنسا للتنديد بالاستفزازات «غير المقبولة» من جانب تركيا.