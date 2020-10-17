مطالبة بغداد بتحقيق في حرق الديمقراطي الكردستاني

طالب رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، بتحقيق فوري في حرق مقر حزب «الديمقراطي الكردستاني» وسط العاصمة بغداد، بعد اقتحامه من قبل عشرات المتظاهرين السبت. وأشعل متظاهرون من أنصار ميليشيا الحشد الشعبي في العراق النار في مقر الحزب.

وأفادت مصادر أمنية وشهود عيان بانتشار مكثف لقوات الأمن في العاصمة بغداد وتحريكها نقاط تفتيش متنقلة، في خطوة اعتبرها مراقبون إنذارا للميليشيات الموالية لإيران.