المسند يعلن بداية موسم الأمطار الخريفية

هذا، ولا يستطيع أحد الجزم بأن الموسم القادم خصب أو جدب، بارد أو معتدل، إذا فإن مخرجات النماذج المناخية طويلة الأمد للمناطق الصحراوية يشوبها أخطاء كبيرة، وعليه لا يمكن الاعتماد عليها أو نشرها بين الناس كما فعلت هيئة الأرصاد، وحسبنا أن نتعامل مع التنبؤات الجوية مع الفترات القصيرة فحسب كخمسة أيام مثلاً، وذلك في شأن توقع الأمطار، ونحو أسبوعين بشأن درجات الحرارة.
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