المسند يعلن بداية موسم الأمطار الخريفية

فيما أكدت هيئة الأرصاد وحماية البيئة أمس استمرار درجات الحرارة الصغرى بين 18 إلى 14 درجة مئوية على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية حتى نهاية الأسبوع المقبل، أوضح أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبد الله المسند لـ»دوت الخليج» أنه بالنسبة للأمطار فإن الأيام القادمة ستتسم بالاستقرار النسبي عدا المرتفعات الجنوبية الغربية، وعادة يبدأ موسم الوسم منتصف شهر أكتوبر، حيث يبدأ موسم الأمطار الخريفية، تليها الشتوية، ثم الربيعية، حيث يمتد موسم الأمطار المتقطعة في ‏معظم مناطق السعودية ، وعادة يبدأ من منتصف شهر أكتوبر حتى نهاية شهر مايو (نحو 227 يوماً)‏. وأضاف: حتى منتصف الأسبوع القادم لا يظهر في الأفق أي حالة مطرية (معتبرة) عدا أمطار متفرقة على أجزاء من جبال السروات. هذا، ولا يستطيع أحد الجزم بأن الموسم القادم خصب أو جدب، بارد أو معتدل، إذا فإن مخرجات النماذج المناخية طويلة الأمد للمناطق الصحراوية ‏يشوبها أخطاء كبيرة، وعليه لا يمكن الاعتماد عليها أو نشرها بين الناس كما فعلت هيئة الأرصاد، وحسبنا أن نتعامل مع التنبؤات الجوية مع ‏الفترات القصيرة فحسب كخمسة أيام مثلاً، وذلك في شأن توقع الأمطار، ونحو أسبوعين بشأن درجات الحرارة.‏



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