سلال غذائية للمتضررين من سيول السودان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية على المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

وجرى أمس توزيع 600 سلة غذائية، تزن 64 طناً و200 كيلو غرام، للمتضررين في محلية شرق النيل بولاية الخرطوم، استفاد منها 3600 شخص.

ويأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

العيادات المتنقلة

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس تقديم خدماتها العلاجية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 1 حتى 7 أكتوبر 2020م في قسم الطوارئ 10 مستفيدين، وعيادة الباطنية 193 شخصاً، وقسم التوعية والتثقيف 162 شخصاً، وعيادة الصحة الإنجابية 5 مرضى.

كما صرفت الأدوية لـ205 أفراد، وراجع قسم الخدمات التمريضية 80 مريضاً، وقسم الإحالة الطبية 4 مستفيدين، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

رعاية تكاملية

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الأسبوع الماضي.

وراجع العيادات في المدة من 1 حتى 7 أكتوبر 2020 في قسم الرعاية التكاملية 1.473 مستفيداً، وعيادة الصحة الإنجابية 318 شخصاً، وعيادة التغذية العلاجية 41 شخصاً، وعيادة الجراحة والتضميد 353 فرداً، وعيادة الولادة 22 حالة، وقسم الإحالة الطبية 3 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 354 شخصاً، وقسم المصابين بالأوبئة 540 فرداً.

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كما أجري الفحص المخبري لـ1271 فرداً، وصرفت الأدوية لـ3423 مريضاً، وقسم بنك الدم 16 فرداً، وراجع قسم الرعاية الصحية 997 شخصاً، وقسم التحصين 24 فرداً، واستقبل قسم التنويم شخصان.

الصحة الإنجابية

قدم مركز الجعدة الصحي في محافظة حجة اليمنية خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع العيادات خلال المدة من 1 حتى 7 أكتوبر 2020 في قسم الطوارئ 537 مستفيداً، وقسم الباطنية 256 شخصاً، وعيادة الصحة الإنجابية 87 مستفيداً، وقسم المصابين بالأوبئة 258 مستفيداً، وقسم التوعية والتثقيف 817 مراجعاً، وقسم الجراحة والتضميد 78 مستفيداً، وقسم الإحالة الطبية 11 مستفيداً، وقسم التوليد 4 حالات، وقسم التغذية العلاجية 58 مستفيداً، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

رش ضبابي

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، حملة الرش الضبابي في مديرية البريقة بمحافظة عدن، وذلك ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك.

واستمرت الحملة خمسة أيام تضمنت رشًّا ضبابيًّا لعدد من مناطق المديرية للحد من انتشار البعوض الناقل لمرض حمى الضنك بشكل أوسع بعد الإعلان عن ظهور حالات مصابة في مناطق عمران وفقم وصلاح الدين، في وقت سابق، حيث جرى استهداف المناطق التي يكثر فيها انتشار البعوض.

وسيكون تدشين حملة رش في مديرية المنصورة خلال الأسبوع القادم تليها باقي المديريات بمحافظة عدن.