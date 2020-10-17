Twitter يسمح بمشاركة روابط المقالات الانتخابية

فيما تحرك كل من Facebook و Twitter للحد من انتشار القصة التي نشرتها صحيفة نيويورك بوست ذات الميول المحافظة، والتي استشهدت برسائل بريد إلكتروني لم يتم التحقق منها من نجل المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، والتي ورد أن حلفاء الرئيس دونالد ترمب اكتشفوها.

والتقليل من انتشارها على Facebook ، ومنع المستخدمين من مشاركة روابط المقالة في التغريدات بـTwitter والرسائل المباشرة لأنها تنتهك سياسة الشركة التي تحظر المحتوى المخترق، سمح موقع Twitter لمستخدميه بدءا من يوم الجمعة بنشر الرابط.

فك الحظر

ذكر الرئيس التنفيذي لـTwitter، جاك دورسي، إن Twitter كان مخطئًا في حظر روابط الويب لقصة سياسية لم يتم التحقق منها، وردت الشركة على الانتقادات بشأن طريقة معالجتها للقصة التي أثارت صيحات الرقابة من اليمين.

وكتب: "كان الحظر المباشر لعناوين URL أمرًا خاطئًا، وقمنا بتحديث سياستنا وتطبيقنا لإصلاحه". "هدفنا هو محاولة إضافة سياق، والآن لدينا القدرات للقيام بذلك".

ولقد كان ذلك بمثابة دليل على مدى السرعة التي يمكن أن تتغير بها الأمور عندما يتعلق الأمر بوسائل التواصل الاجتماعي والمعلومات المضللة والانتخابات الأمريكية القادمة.

وقال موقع Twitter إن السبب في ذلك هو أن المعلومات "التي كانت ذات يوم خاصة" في المقالة أصبحت الآن "متاحة على نطاق واسع" في الصحافة وعلى منصات أخرى.

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كما ذكرت رئيس قسم الشؤون القانونية والسياسة والثقة والأمان في الشركة، فيجايا جاد، في سلسلة تغريدات، إن Twitter لن يزيل المواد التي تم اختراقها بعد الآن ما لم يتم مشاركتها مباشرة من قبل المتسللين أو أولئك الذين يعملون معهم، وبدلاً من حظر مشاركة الروابط، سيتم تصنيف التغريدات.

وقالت: "نريد معالجة المخاوف من احتمال حدوث العديد من العواقب غير المقصودة على الصحفيين والمبلغين عن المخالفات وغيرهم بطرق تتعارض مع هدف تويتر لخدمة المحادثة العامة".

التغطية الكاملة

قال Facebook إنه "يقلل" من توزيع القصة على منصته أثناء انتظار مدققي الحقائق التابعين لجهات خارجية للتحقق منها، وهو أمر يفعله بانتظام مع المواد التي لم يتم حظرها تمامًا من خدمته، على الرغم من أنه يخاطر بنشر الأكاذيب أو التسبب في ضرر للآخرين.

ويقوم ترمب الآن بدمج عمل Twitter في تجمعات حملته الانتخابية، قائلا: "نحن لا نركض ضد جو بايدن فقط، نحن نعارض وسائل الإعلام اليسارية ونعارض التكنولوجيا الكبيرة".