الجيش الليبي ينفي وجود مرتزقة أجانب في صفوفه

وقال "الجيش الليبي" الذي يقوده المشير خليفة حفتر، في بيان، إن التقارير الإعلامية عن قيام ما وصفته بعناصر مسلحة من المرتزقة الأجانب بالاستيلاء على بعض المباني العامة والمدارس في مدينة هون، منافية للحقيقة تماماً، مؤكداً "عدم وجود مرتزقة أجانب في صفوف قواتنا إطلاقاً". كما حذر "ميليشيات الوفاق من مغبة الإقدام على أي عمل عدواني يستهدف مواقعهم، إذ تتوفر لديهم معلومات مؤكدة بأن الميليشيات الإجرامية والإرهابية تخطط للقيام بعمل عدواني واستفزازي يسبق هجومهم على خط سرت الجفرة ومواقع قواتهم.
ورحب "الجيش الوطني الليبي" في البيان بـ"أي تقارب بين الليبيين من أجل إنهاء الأزمة على كافة الصعد، ونضع إمكانيات القيادة العامة تحت تصرف الشعب الليبي لإنجاح الحل الليبي - الليبي من أجل الاتفاق والتوافق على الحلول الناجحة المبنية على الثوابت الوطنية والنوايا الطيبة".
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