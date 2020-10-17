البابا فرنسيس يعزل أسقفاً بشكل نهائي لتستره على “اعتداء جنسي”

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أكتوبر 2020 10:17 مساءً - منذ 7 دقائق

بعد أن طرد أسقفًا بولنديًا يدعى إدوارد جانيك من أبرشيته قبل بضعة أشهر، أصدر البابا فرنسيس اليوم السبت، قرارا بعزله وذلك بعد تحقيق الفاتيكان حول قضية تستره على حالات اعتداء جنسي من قبل قساوسة.

واستقال جانيك من منصب أسقف كاليش بعد تمكن الفاتيكان من إثبات بعض عناصر الاتهامات الواردة في فيلم وثائقي عن الاعتداء الجنسي في بولندا قوض التسلسل الهرمي الكاثوليكي النافذ في البلاد.

وقد تضمن الفيلم شهادة قضائية حول دور جانيك في المساعدة في نقل كاهن، والذي أُدين وعزل لاحقًا، من فروتسواف إلى أبرشية أخرى حتى بعد بدء تحقيق جنائي. وثق الفيلم أيضًا التستر المزعوم على قسيس آخر خلال فترة جانيك في منصب أسقف كاليش.

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كان الفيلم هو الثاني الذي يصنعه الأخوان توماش وماريك سيكيلسكي عن انتهاكات قام بها رجال دين بولنديون. وأثار فيلمهم الأول العام الماضي “لا تخبر أحدا”، مساءلة وطنية في بلد لا توجد فيه سلطة أخلاقية أعلى من الكنيسة الكاثوليكية ورجال دينها.

وقبل البابا استقالة جانياك وصدق على تولي رئيس أساقفة لودز، جرزيغورز ريس، الإدارة المؤقتة للأبرشية. يبلغ جانياك من العمر 68 عاما، أي أنه أصغر بكثير من سن التقاعد العادي للأساقفة وهو 75.

كان فرانسيس قد أمر جانيك في يونيو بمغادرة كاليش ومنعه من التأثير على كيفية إدارة الأبرشية في انتظار التحقيق. وفقا لأسوشيتد برس.