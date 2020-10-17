سياسي إيراني : حكومة روحاني كأنها تحكم جزيرة

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أكتوبر 2020 10:17 مساءً - يتوقع كثير من السياسيين في إيران أن تشهد الانتخابات المقبلة حالة عزوف من قبل الناخبين وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الإيراني .

حذر أحد الزعماء السياسيين الإصلاحيين في إيران، اليوم السبت، من أحداث وصفها بـ“المؤسفة“ سوف تتعرض لها البلاد في حال استمرار الأوضاع الراهنة، معتبرا أن المشاركة الضعيفة في الانتخابات الرئاسية المقبلة تقوض شرعية النظام.

وقال محمد رضا عارف، خلال اجتماعه بعدد من السياسيين والناشطين الإصلاحيين في مدينة ري جنوب طهران: إن ”استمرار الوضع الراهن في البلاد قد يؤدي إلى أحداث مؤسفة“، مضيفاً: ”يجب تغيير الوضع الحالي في البلاد، وإصلاح العملية الحالية بدعم من الشعب“.

وأشار عارف، وهو عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام حالياً، إلى أن ”الإصلاحيين قلقون ويرون أن طريقة التغلب على المشاكل والتحديات هي تغيير الطريقة التي تدار بها البلاد، والحفاظ على التماسك والتعاطف“.

واعتبر الزعيم السياسي الإصلاحي أن ”حكومة الإصلاحيين واحدة من أنجح الحكومات بعد الثورة في إيران“، في إشارة إلى حكم الرئيس الأسبق محمد خاتمي الذي حكم إيران منذ عام 1997 وحتى 2005.

وأضاف وهو ينتقد الحكومات التي جاءت بعد خاتمي: ”لقد دمرت حكومة أحمدي نجاد الوضع، فيما عملت حكومة الرئيس الحالي حسن روحاني كأنها تحكم جزيرة“.

ورأى الزعيم السياسي الإصلاحي أن ”تقلص المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة يقوض شرعية النظام“، مبيناً أن ”الإصلاحيين مستعدون للاعتذار عن بعض أوجه القصور في الحكومة الحالية (حسن روحاني)“.

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وجاءت حكومة الرئيس حسن روحاني بدعم من التيار الإصلاحي الذي يعد محمد رضا عارف أحد شخصياته البارزة، لكن التيار الإصلاحي بدأ يهاجم حكومة روحاني.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة 42.57 %، وهي أقل نسبة في تاريخ الانتخابات الإيرانية منذ الثورة عام 1979، وجاءت هذه الانتخابات مع ظهور فيروس كورونا في البلاد في فبراير الماضي.

ولا تزال عموم المدن والمقاطعات الإيرانية تواجه أزمة تفشي فيروس كورونا في ظل تصاعد معدلات الإصابة والوفيات، الأمر الذي سيدفع الإيرانيين لعدم المشاركة بالانتخابات في حال استمرت الأوضاع.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، إن عدد الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا تجاوز 30 ألفا، بعد تسجيل 253 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه ”تم تسجيل 253 حالة وفاة، وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 30123، فيما تم تسجيل 4103 إصابات جديدة، وبذلك يبلغ عدد الإصابات 526490“.

وإيران هي الدولة الأكثر تضررًا من فيروس كورونا في الشرق الأوسط، وأصعب وضع في طهران، حيث أدى تفشي الفيروس إلى امتلاء مستشفيات العاصمة.