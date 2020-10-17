سلطات طنجة “تمنع” المقاهي من نقل مباراة الوداد والأهلي المصري

منعت سلطات مدينة طنجة أرباب المقاهي من نقل مباراة الوداد الرياضي والأهلي المصري، مساء اليوم السبت، لحساب منافسات محطة نصف نهاٸي مسابقة دوري أبطال افريقيا. وعلم “اليوم 24” من مصدر جيد الاطلاع أن قرار المنع من نقل فصول الموعد الكروي جاء لتجنب توافد جماهير كبيرة لمتابعة المواجهة من المقاهي تطبيقا للبروتوكول الصحي، والحرص علی الحد من التجمعات لمواجهة انتشار فيروس “كورونا” المستجد. ويراهن ممثل كرة القدم الوطنية علی تحقيق نتيجة ايجابية تمهد له الطريق لحسم بطاقة التأهل الی نهاٸي أمجد الكٶوس بالقارة السمراء.

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