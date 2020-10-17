غد الأحد أول أيام شهر ربيع الأول.. وهذا تاريخ عيد المولد النبوي الشريف

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ربيع الأول 1442 هـ هو يوم غد الأحد 18 أكتوبر 2020 م، وأن عيد المولد النبوي الشريف سيكون هو يوم الخميس 29 أكتوبر 2020 م.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1442 هـ، بعد مغرب يوم السبت 29 صفر 1442 هـ موافق 17 أكتوبر 2020، فتبث لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة:

“تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1442 هـ، بعد مغرب يوم السبت 29 صفر 1442 هـ موافق 17 أكتوبر 2020 م، فثبت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وعليه فإن فاتح شهر ربيع الأول هو يوم غد الأحد 18 أكتوبر 2020 م، وعيد المولد النبوي هو يوم الخميس 12 ربيع الأول 1442 هـ موافق 29 أكتوبر 2020 م.