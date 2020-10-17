سبتة المحتلة.. تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد

سجلت مدينة سبتة المحتلة، اليوم السبت، 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو المعدل الأعلى منذ بداية الجائحة خلال 24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة التراكمية إلى 1019 حالة.

ووفق ما أورده موقع “الفارو” فإن أن الحالات النشيطة بلغت 271 حالة، بينها 251 تخضع للعزل المنزلي، و20 حالة تتلقى العلاج في المستشفى الجامعي بالثغر المحتل.

وأضاف الموقع ذاته، أن الحصيلة التراكمية لحالات الشفاء، وصلت إلى 735حالة، بعد أن تماثلت 20 حالة للشفاء، فيما استقر عدد الوفيات في 13 حالة.