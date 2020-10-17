فيروس “كورونا” يتسلل إلى صفوف الرجاء قبل مواجهة الزمالك

توصل نادي الرجاء الرياضي بنتائج اختبارات كوفيد-19 التي خضعت لها، صباح اليوم السبت، مكونات الفريق الأول، من لاعبين وطاقم تقني وطبي وإداري.

وقد أظهرت كل الاختبارات، البالغ عددها 41، وفق ما كشفه الفريق الاخضر، نتائج سلبية للجميع باستثناء لاعبَين اثنين سيتم إخضاعهما للبروتوكول الصحي المعمول به.

ويعول الرجاء علی مباراة الزمالك لمواصلة الحلم القاري عقب التتويج بلقب النسخة الاخيرة للبطولة الاحترافية.