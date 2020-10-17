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شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي يمني : قطر إرتمت بأحضان تركيا وإيران مقابل حلبها والان مع التفاصيل
السبت 17 أكتوبر 2020
أكد سياسي يمني بارز إستمرار تركيا وإيران في حلب قطر وإستغلالها للاستفادة من أموالها .
وقال رئيس مركز الدراسات السياسية، الدكتور خالد الشميري في تغريدة له بتويتر، أن قطر هي الدولة الوحيدة في العالم التي أنسلخت من محيطها العربي وأرتمت بأحضان تركيا و إيران .
وتساءل الشميري مقابل ماذا هذا الإحتضان، قبل أن يجيب أنه مقابل حلبها، في إشارة إلى إستغلال تركيا لقطر من أجل تمويل مغامراتها الخارجية
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