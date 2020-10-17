سياسي يمني : قطر إرتمت بأحضان تركيا وإيران مقابل حلبها

السبت 17 أكتوبر 2020

أكد سياسي يمني بارز إستمرار تركيا وإيران في حلب قطر وإستغلالها للاستفادة من أموالها .



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وقال رئيس مركز الدراسات السياسية، الدكتور خالد الشميري في تغريدة له بتويتر، أن قطر هي الدولة الوحيدة في العالم التي أنسلخت من محيطها العربي وأرتمت بأحضان تركيا و إيران .

وتساءل الشميري مقابل ماذا هذا الإحتضان، قبل أن يجيب أنه مقابل حلبها، في إشارة إلى إستغلال تركيا لقطر من أجل تمويل مغامراتها الخارجية