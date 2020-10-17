شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 1405 إصابات بكورونا والمغرب 3763 والان نبدء بالتفاصيل

سجّل لبنان 1405 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 61284 إصابةً.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع الى 27197 ، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 517 حالة بعد تسجيل 8 حالات وفاة.

وسجل المغرب خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية 3763 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد إلى 170 ألف و911.

وأوضحت الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 60 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 2878، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 141 ألف و381، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج هو 26 ألف و652.