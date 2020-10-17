بويفي يهنئ حمودي بانطلاق المؤتمرات الانتخابية الأولمبية

واعرب بويفي عن سعادته بمضي الاجراءات الأولمبية الانتخابية العراقية على وفق رسالة الاولمبية الدولية في السابع من تموز الماضي، وبما يتلائم مع مقررات وقوانين القضاء العراقي الوطني.
وبارك بويفي للاسرة الأولمبية العراقية إجراءاتها على وفق القانون الخاص بالأولمبية العراقية وبما لايتقاطع مع الميثاق الاولمبي الدولي مضيفاً ان مثل هذه الاجراءات ستكون مقنعة للجميع ومتوافقة مع الأرادتين الوطنية والأولمبية الدولية.
من جانبه شكر حمودي بويفي معرباً عن سعادته في المتابعة والاهتمام اللذين يبديهما مدير العلاقات المؤساتية والحوكمة في الأولمبية الدولية بالملف الأولمبي العراقي من أجل إدامة الحركة الأولمبية العراقية مع الأسرة الدولية وتجنيبها أية إجراءات مقاطعة او تجميد لا قدرهما الله.
من جانبه هنأ رعد حمودي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية الدكتورة بيداء كيلان واللاعبين الأولمبيين حسين علي حسين ورند سعد وذلك لانضمامهم الى الجمعية العامة للجنة الاولمبية آملاً لهم النجاح بمسؤوليتهم الجديدة تجاه الأسرة الأولمبية وعموم رياضة الوطن.
وفي سياق ذي صلة تلقّى حمودي إتصالاً هاتفياً من شاكر أحمد سمّو مدير الرياضة في إقليم كردستان العراق.
جاء ذلك في إتصال هاتفي ثان تلقّاه حمودي من سمّو أبدى فيه إرتياحه لاجراءات العملية الانتخابية الأولمبية التي إنطلقت عصر اليوم بمؤتمرين إنتخابيين تكميليين.
وأشار سمّو الى شفافية الخطوات التي إتخذها حمودي منذ تكليفه بالملف من قبل الأولمبية الدولية وإقامة المؤتمر الاستثنائي وصولاً الى مؤتمري اليوم.
وقدم حمودي شكره وإمتنانه سمّو، ولكل المتواصلين والمتابعين والمهتمين بالاجراءات الانتخابية التي تشهد تاسيساً قانونياً رصيناً يبعد كل الأطاريح المعترضة او المشككة التي تعيد ذاتها عقب كل مشهد إنتخابي أولمبي.
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