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الأسرة الأولمبية تنتخب ممثلي اللاعبين الأولمبيين وممثلة العنصر النسوي

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2020-10-17 | 21:03

الأسرة الأولمبية تنتخب ممثلي اللاعبين الأولمبيين وممثلة العنصر النسوي

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باشراف لجنة قضائية سباعية منبثقة عن مجلس القضاء الأعلى، أنتخبت الأسرة الأولمبية العراقية ثلاثة أعضاء جدد لجمعيتها العامة في مؤتمرين أنتخابيين تكميليين أثنين أقيما بفندق شيراتون في العاصمة بغداد عصر اليوم السبت.
وكرّس المؤتمر الأول لانتخاب اللجنة النسوية التي فازت برئاستها بيداء كيلان بالاضافة لأربعة عضوات هنّ ليلى محمد ولينا صباح وشذى علي وعصماء عبدالحسين.

وفي المؤتمر الانتخابي التكميلي الثاني، والذي أقيم فور الانتهاء من الأول، فقد إنتخب الرياضيون الأولمبيون ممثلين أثنين عنهما في الجمعية العامة حيث فاز حسين علي حسين ممثلاً للذكور ورند سعد ممثلةً للأناث.


كما إنتخب الرياضيون الأولمبيون لجنتهم التي تألفت من خمسة أعضاء هم وحيد عبدالرضا وحسين علي حسين وعدنان طعيس وعلي ناظم ورند سعد.

وبذلك إنضم ثلاثة أعضاء جدد للجمعية العامة هم كل من بيداء كيلان واللاعبين الأولمبيين حسين علي حسين ورند سعد.

في ختام المؤتمرين أشاد القاضي رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الاولمبية بجهد رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي، والملاكات الأولمبية وآليات التنظيم وعمل اللجنة التحضيرية آملاً ان يقام المؤتمر الانتخابي التكميلي المقبل يوم الخميس القادم بالأداء والشفافية والجهد ذاته.


وكانت وسائل الاعلام المرئية والمقروءة قد حضرت المؤتمرين ووثّقت أحداثهما بالصوت والصورة والحرف المكتوب.
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