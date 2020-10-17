مصدر أمني ينفي اقالة قائد قوات حفظ القانون

نفى مصدر امني، السبت، اقالة قائد قوات حفظ القانون على خلفية حادثة حرق مقر الكردستاني في بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "لا صحة لإقالة اللواء جواد الدراجي قائد قوات حفظ النظام". وشهدت بغداد صباح اليوم، انطلاق تظاهرة أمام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة الكرادة، فيما أقدم المتظاهرون على اقتحام وحرق المقر، وذلك احتجاجاً على تصريحات أدلى بها القيادي في الحزب هوشيار زيباري، وصفت بأنها "مسيئة للحشد الشعبي".

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