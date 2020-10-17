قادش يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويقهر ريال مدريد في عقر داره

سجل هدف المباراة الوحيد، أنتوني لوزانو في الدقيقة 16، بعد تمريرة من نيجريدو.

وخرج سيرجيو راموس بين شوطين المباراة متأثراً بإصابة، ودخل بدلاً منه إيدير ميليتاو، قبل أسبوع من مواجهة برشلونة في الكلاسيكو.



ظل ريال مدريد يبحث عن التعادل في الشوط الثاني، ولكن قادش تمسك بالحلم، وحققه في نهاية المطاف، وحصل على 3 نقاط تاريخيه في مواجهة حامل اللقب.

ويعد هذا الانتصار، هو الأول لـ قادش على حساب ريال مدريد في التاريخ.

بهذه النتيجة يتوقف رصيد ريال مدريد عند 10 نقاط، بينما قادش يرتفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، ويواصل الأداء المميز منذ الصعود من الدرجة الثانية.