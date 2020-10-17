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ستيرلينج يقود سيتي للانتصار على ارسنال في قمة البريميرليج

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2020-10-17 | 20:18

ستيرلينج يقود سيتي للانتصار على ارسنال في قمة البريميرليج

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واستضاف ملعب الاتحاد، معقل السكاي بلو، مباراة الفريقين في إطار منافسات الجولة الخامسة من البطولة.
ونجح رحيم ستيرلينج في تسجيل هدف المباراة الوحيد، لصالح مانشستر سيتي، وذلك في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول.

وشهدت المباراة مشاركة النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها في حزيران الماضي.


وشارك أجويرو في اللقاء كأساسي، وقرر المدرب بيب جوارديولا استبداله في الدقيقة 65.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 7 نقاط في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد آرسنال عند 9 نقاط في المركز الخامس.

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