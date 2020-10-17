ترامب يهاجم سيناتورا جمهوريا حذر من "حمام دم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، عضوا بارزا في الكونجرس حذر قبل أيام من أن تعامله مع جائحة فيروس كورونا وغيرها من القضايا قد يتسببان في "حمام دم للجمهوريين في مجلس الشيوخ" في انتخابات نوفمبر.



وكتب ترامب على "تويتر" قائلا إن السيناتور الأمريكي بن ساس هو الأقل تأثيرا من بين 53 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ، و"يشكل عبئا على الحزب الجمهوري ويمثل إحراجا لولاية نبراسكا العظيمة، بخلاف ذلك هو مجرد رجل رائع".

كان ساس انتقد ترامب أثناء اجتماع مع ناخبين في الولاية، الأربعاء، وتساءل عما إذا كان الرئيس سيقود البلاد في النهاية ناحية اليسار.

Advertisements

وبحسب نسخة من نص ما ذُكر أثناء الاجتماع الافتراضي، قال ساس إن ترامب "يغازل المتعصبين البيض". وأضاف السيناتور أن أسلوب ترامب كقائد في التعامل مع جائحة كوفيد-19 لم يكن "معقولا أو مسؤولا أو صحيحا".

وأضاف أن ترامب رفض أخذ أزمة فيروس كورونا على محمل الجد على مدى عدة أشهر، وتعامل معه وكأنه موضوع إعلامي سيأخذ وقته وينتهي بدلا من كونه تحديا للصحة العامة يمتد لعدة سنوات.

وانتقد ساس ترامب مرارا، وقال قبل انتخابات عام 2016 إنه لن يؤيده، ومع ذلك فقد صوت بما يتماشى مع مواقف ترامب في الكونجرس لما يقرب من 87% من الوقت، حتى 24 سبتمبر/أيلول، طبقا لموقع إلكتروني تابع لشبكة (إيه.بي.سي نيوز).