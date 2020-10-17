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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجامعة العربية وإسبانيا تؤكدان خطورة التدخلات الإقليمية في المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
اتفقت الجامعة العربية وإسبانيا على خطورة الدور السلبي للتدخلات الخارجية خاصة الإقليمية والتي من شأنها تعطيل أي فرصة لتحقيق الاستقرار في المنطقة وشددتا على الحاجة إلى تنسيق الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى حالة من الاستقرار في المنطقة.
جاء ذلك في بيان وزعته الجامعة العربية اليوم عقب لقاء جمع أمينها العام أحمد أبوالغيط مع "أرنشا جونزالس لايا" وزيرة خارجية إسبانيا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأوضح البيان أن الجانبين عقدا جلسة مباحثات تناولت عدداً من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وسبل الارتقاء بالعلاقات بين جامعة الدول العربية وإسبانيا خلال المرحلة المقبلة.
ونوه البيان إلى أن الوزيرة الإسبانية اطلعت خلال اللقاء على رؤى الأمين العام للجامعة إزاء التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية والتي شددت على مركزية حل الدولتين وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وعبر الأمين العام للجامعة عن تقديره للمواقف الإسبانية الثابتة والمستمرة حيال القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأشار البيان إلى أن الطرفين تبادلا وجهات النظر بشأن الوضع في ليبيا، وأكدت الوزيرة الإسبانية في هذا الشأن دعم بلادها للجهود العربية التي من شأنها حلحلة الأزمة في ليبيا سياسياً وأمنياً وتشجيع الأطراف الليبية على العودة إلى الحوار السياسي الجامع تحت رعاية البعثة الأممية.
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