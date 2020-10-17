شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان يعلن عن تنظيم جلسات استماع للاستراتيجية الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير الدكتو أحمد إيهاب جمال الدين ، الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، أنه سيتم تنظيم جلسات الاستماع حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمحافظات القاهرة و الإسماعيلية و المنيا و المنصورة و الأقصر .

وأضاف أحمد إيهاب جمال الدين ، فى تصريحات صحفية له، أن بناء ثقافة حقوق الإنسان أمر مهم ،و أنه يتم تدريب العاملين فى الحكومة على ثقافة حقوق الإنسان وأنهم يعملون بالتوازى فى كل المحاور ، متابعا:"مناط باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بالرد على ما يثار ضد مصر وذلك بعد رصد الادعاءات ".

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يذكر أن سامح شكرى وزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان قد شهد اجتماع الهيئة الإستشارية للإعداد للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الذى عقد فى 17 أكتوبر 2020 بمقر وزارة الخارجية، والقى شكرى كلمة بهذه المناسبة اكد فيها أن المبادرة بإعداد أول استراتيجية وطنية متكاملة وطويلة الأجل لحقوق الإنسان فى مصر يعكس وجود إرادة سياسية اكيدة لاعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة من خلال اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية تتسم بوضوح الرؤية والتوجه الإستراتيجى فى التخطيط.

وأبرز وزير الخارجية ،أن الجهود الوطنية المبذولة للارتقاء بحقوق الانسان تتأسس على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بالاهتمام بكافة حقوق الانسان، سواء الاقتصادية والاجتماعية والثقافية او المدنية والسياسية، كجزء اساسى من خطة التنمية الشاملة للدولة، من واقع قناعة ذاتية بأهمية حقوق الانسان باعتبارها مكونا اساسيا من مكونات الدولة المدنية الحديثة.