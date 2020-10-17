بعد حملة التشهير به.. فنان مصري يدعم سعد لمجرد

عبر الفنان المصري، أحمد فلوكس، عن دعمه الفنان المغربي، سعد لمجرد، بعد الحملة، التي تعرض لها في مواقع التواصل في مصر، عقب انطلاق الترويج لحفل كان يعتزم إحياءه في القاهرة.

ودون الممثل المصري، أمس الخميس، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام: “حبيبي يا معلم.. واحشني وأراك قريبا في بلدك الثاني مصر مع جمهورك، وناسك اللي بتحبك”، مرفقا تدوينته بصورة لسعد لمجرد.

وتعرض لمجرد مع بداية الترويج لحفل استعراضي في مسرح “كايرو شو” لحملة طالبت بإلغائه، وعدم السماح له بالغناء في مصر، كونه متهما بالاغتصاب.

وبعدما سحبت صفحات مسرح “كايرو شو”، الإعلانات الترويجية من صفحاتها، راج في تقارير كبريات الصحف العربية أن المسؤولين عن المسرح خضعوا لمطالب الحملة، في حين أن قرار سحب الإعلان اتخذ من طرف لمجرد بنفسه، بسبب بعض التفاصيل في العقد، الذي لم يكن موقعا عليه بعد.

ورد لمجرد ببرودة على الموضوع نفسه في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك صورة، ظهر فيها مبتسما مع تعليق معلقا عليها: “لا شيء يهز ابتسامة القلب، أحب جمهوري، أحب عائلتي”، مرفقا العبارة بعلم المغرب، ومصر.