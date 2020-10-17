رقم قياسي لوفيات كورونا في المغرب.. 60 وفاة نصفها في جهة البيضاء في 24 ساعة

سجل المغرب، اليوم السبت، 60 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد وهو أكبر عدد من الوفيات بالفيروس منذ وصوله إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، أن نصف عدد الوفيات سجلت في جهة الدار البيضاء السطات، وعددها 30 حالة، 21 منها في الدار البيضاء المدينة و3 بالمحمدية و4 بالسطات حالة بكل من مديونة وبن سليمان.

وسجلت كل من جهتي الرباط سلا القنيطرة والشرق 6 وفيات، مقابل وفاتين بجهة سوس ماسة و4 وفيات بجهة الشمال، و5 بجهة بني ملال خنيفرة و2 بجهة مراكش آسفي، ووفاة واحدة بجهة درعة تافيلالت و4 حالات بجهة فاس مكناس.

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وسجلت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 3763 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 170911 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

وكشفت النشرة اليومية لوزارة الصحة، حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 2392 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الجمعة، إلى الساعة الخامسة من اليوم السبت، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 141381 حالة.