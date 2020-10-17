البحرية الملكية تحبط محاولتي تهريب طن من المخدرات قبالة ساحلي المضيق وأصيلة

علم لدى مصدر عسكري أن خفر السواحل التابع للبحرية الملكية أحبط محاولتي تهريب مخدرات في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، بعد ملاحقة اثنين من الزوارق السريعة قبالة ساحلي المضيق وأصيلة.
وأضاف المصدر نفسه، أن المهربين ألقوا بحمولتهم في البحر قبل أن يفروا بسرعة عالية إلى عرض البحر، موضحا أن خفر السواحل التابع للبحرية الملكية استعاد 31 شحنة من مخدر الشيرا يقدر وزنها بطن واحد.
وأكد أنه تم تسليم الشحنة المسترجعة إلى مصالح الدرك الملكي لاستكمال الإجراءات.
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