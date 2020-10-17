رواد السوشيال ميديا يهاجمون الإخواني المصري هشام عبدالله وزوجته عملاء قطر وتركيا

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السبت 17 أكتوبر 2020 هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، الإخواني المصري هشام عبدالله وزوجته غادة نجيب، عملاء الإخوان وقطر وتركيا، وذلك بعد شنهم حملة على السوشيال ميديا ضد المحامي طارق العوضي لمجرد أنه قال: "والله حلوة الأسمرات".

وأضاف النشطاء: "الخناقة كبرت وكل المستخبي بأن.. طارق العوضي رد علي شيتمته وبيقول للإخواني المصري هشام عبد الله يا جوز الست يا خدام الإخوان ياللي بتقبض ٤٥٠٠ دولار شهريًا". Advertisements وأكد رواد السوشيال ميديا: "غادة نجيب بتعاير طارق العوضي وتقوله يا امنجي راح طارق رد أنهم طلبوا منه يشوف ليهم طريقة عشان يرجعوا مصر وهيقعدوا ساكتين بعد ما توسط لرجوع طارق عبد الجاير". وأوضح النشطاء: "طارق العوضي فهم أن الشتايم دي كلها عشان بيسال هو ليه الجزيرة مذاعتش عودة أهل العريش لمنازلهم لان ده معناه تخبيط في اصحاب تمويلات إياهم". ووجه رواد السوشيال رسالة إلى الإخواني المصري هشام عبدالله وزوجته غادة نجيب عملاء الإرهاب: "يا شوية عملاء للخرفان ريحتكم فاحت وناس كلها عرفت فضايحكم.. ولسه كمان ما حنشوف فضايحكم في كل حته".

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