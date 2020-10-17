كندا: إصابات كورونا تقترب من 197 ألفاً

السبت 17 أكتوبر 2020

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في كندا إلى 196 ألفاً و928 حالة، اليوم السبت، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



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وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في كندا جراء الإصابة بالفيروس بلغ 9781. وتعافى من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 166 ألفاً و313 من المصابين حتى الآن.

وأعلنت كندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل 37 أسبوعاً.