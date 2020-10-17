شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات يومية قياسية بكورونا في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

تجاوزت أوروبا حد 150 ألف إصابة بفيروس كورونا يوميا أمس الجمعة، بعد أسبوع واحد فقط من تسجيل 100 ألف إصابة يومية لأول مرة، وفقا لإحصاء "رويترز"، إذ سجلت دول مثل فرنسا وألمانيا أعداد إصابات يومية قياسية خلال الأسبوع المنصرم.

وشددت معظم الدول الأوروبية قيودها لمواجهة الفيروس، بما في ذلك تدابير مثل إغلاق أو طلب الإغلاق المبكر للمطاعم، لكن معدلات الإصابة المرتفعة الآن تختبر أيضا عزم الحكومات على استمرار فتح أبواب المدارس وتقديم الرعاية الطبية لغير المصابين بكورونا.

وتسجل أوروبا كمنطقة عدد حالات إصابة يومية يزيد على ما تسجله الهند والبرازيل والولايات المتحدة مجتمعة. وتفسر هذه الزيادة جزئيا بإجراء المزيد من اختبارات الكشف عن الفيروس مقارنة بعددها أثناء الموجة الأولى من الجائحة.