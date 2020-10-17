شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا حول العالم يتجاوز 39 مليون إصابة والان نبدء بالتفاصيل

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 39.4 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة به إلى مليون و104620. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 218633 8079921 الهند 112998 7432680 البرازيل 153214 5200300 روسيا 23723 1369313 الأرجنتين 25723 965609 كولومبيا 28616 945354 إسبانيا 33775 936560 بيرو 33648 862417 المكسيك 85704 841661 فرنسا 33312 834770 - وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات 15 - العراق 10142 420303 22 - السعودية 5144 341495 30 - المغرب 2818 167148 35 - قطر 222 128992 39 - الكويت 690 114744 40 - الإمارات 455 112849 42 - عمان 1071 108296 43 - مصر 6088 105033 المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش.