دولة أوروبية تسجل ارتفاعاً قياسياً للإصابات اليومية بفيروس كورونا

وأفادت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية بأن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 32427، مقابل 25086 في إحصائية الجمعة، ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 867197.

كما ذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة أن حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد وصلت إلى 33392 حالة، بعد تسجيل 90 وفاة جديدة اليوم الماضي، مقابل 122 الجمعة.



وأشارت إلى أن نسبة النتائج الإيجابية من العدد العام للفحوص الخاصة برصد فيروس كورونا تبلغ حاليا 13.1% مقابل 12.9% الجمعة.