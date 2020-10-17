استقالة نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي الطلبة

رياضة 2020-10-17 | 20:26 459 مشاهدة قدم نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي الطلبة محمد طالب الهاشمي، استقالته من منصبه في الهيئة الادارية لاسباب شخصية. وذكر النادي في بيان ان "الهاشمي تقدم بالشكر الجزيل لكل من سانده من اعضاء الادارة والاعلام والجماهير الرياضية وتمنى التوفيق والنجاح للنادي في الدوري القادم". واضاف ان "رئيس الهيئة الادارية للنادي علاء كاظم، اعلن موافقة الادارة على الاستقالة وتقديم الشكر للهاشمي على كل ما حاول تقديمه خدمة للنادي في السنوات السابقة". » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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