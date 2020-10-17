لأول مرة.. إصابات كورونا في العالم تتجاوز الـ 400 ألف في يوم واحد

وباتت أوروبا، التي نجحت في الحد من موجة الإصابات الأولى، بؤرة جديدة لفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة وسجلت 140 ألف حالة في المتوسط يوميا خلال الأيام السبعة الماضية.

وتسجل أوروبا كمنطقة حالات يومية أكثر من الهند والبرازيل والولايات المتحدة مجتمعة.



ومن بين كل 100 إصابة حول العالم، كانت هناك 34 إصابة من دول أوروبية، بحسب تحليل "رويترز".

وتسجل حاليا مليون إصابة جديدة كل 9 أيام تقريبا وقد سجلت ما يربو على 6.3 مليون حالة منذ بدء الجائحة.