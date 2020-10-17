زادت حالات الإصابة بكورونا في العالم بأكثر من 400 ألف للمرة الأولى في زيادة قياسية في يوم واحد بينما تفرض أوروبا قيودا جديدة للحد من تفشي المرض.
وباتت أوروبا، التي نجحت في الحد من موجة الإصابات الأولى، بؤرة جديدة لفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة وسجلت 140 ألف حالة في المتوسط يوميا خلال الأيام السبعة الماضية.
وتسجل أوروبا كمنطقة حالات يومية أكثر من الهند والبرازيل والولايات المتحدة مجتمعة.
ومن بين كل 100 إصابة حول العالم، كانت هناك 34 إصابة من دول أوروبية، بحسب تحليل "رويترز".
وتسجل أوروبا كمنطقة حالات يومية أكثر من الهند والبرازيل والولايات المتحدة مجتمعة.
ومن بين كل 100 إصابة حول العالم، كانت هناك 34 إصابة من دول أوروبية، بحسب تحليل "رويترز".
وتسجل حاليا مليون إصابة جديدة كل 9 أيام تقريبا وقد سجلت ما يربو على 6.3 مليون حالة منذ بدء الجائحة.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة.. إصابات كورونا في العالم تتجاوز الـ 400 ألف في يوم واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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