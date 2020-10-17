ثنائية ابراهيموفيتش تقود ميلان لانتصار مثير على انتر في ديربي الغضب

2020-10-17 | 19:58
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تقدم إبراهيموفيتش بهدف مبكر لميلان في الدقيقة 13 وعقب 3 دقائق فقط أضاف الهدف الثاني.
هدف إنتر ميلان الوحيد سجله البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 29 للشوط الأول.
لم يشهد الشوط الثاني مزيدًا من الأهداف، وانتهت المباراة بفوز ميلان (2-1).
وارتفع رصيد ميلان للنقطة 12 في صدارة الدوري الإيطالي، وإنتر تجمد رصيده عند النقطة 7 في المركز السادس.
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