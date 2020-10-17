ثنائية ابراهيموفيتش تقود ميلان لانتصار مثير على انتر في ديربي الغضب

رياضة 2020-10-17 | 19:58 394 مشاهدة Advertisements

قاد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، فريقه ميلان للفوز على إنتر في ديربي ديلا مادونينا بمنافسات الدوري الإيطالي ، بهدفين مقابل هدف. والتقى ميلان وإنتر على ملعب "سان سيرو"، ضمن مباريات الجولة الرابعة للسيريا آ. تقدم إبراهيموفيتش بهدف مبكر لميلان في الدقيقة 13 وعقب 3 دقائق فقط أضاف الهدف الثاني. هدف إنتر ميلان الوحيد سجله البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 29 للشوط الأول.



لم يشهد الشوط الثاني مزيدًا من الأهداف، وانتهت المباراة بفوز ميلان (2-1). لم يشهد الشوط الثاني مزيدًا من الأهداف، وانتهت المباراة بفوز ميلان (2-1). وارتفع رصيد ميلان للنقطة 12 في صدارة الدوري الإيطالي، وإنتر تجمد رصيده عند النقطة 7 في المركز السادس. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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