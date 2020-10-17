جاسيندا أردرن.. من عاملة بمطعم إلى رئيسة وزراء

تمكنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، 40 عاما، وأصغر رئيسة وزراء في العالم من تحقيق فوز ساحق في الانتخابات التشريعية.. فمن هي جاسيندا أردرن؟

ولدت جاسيندا كيت لوريل أردرن في 26 يوليو/ تموز 1980 في هاميلتون بنيوزيلندا، لوالد يعمل ضابط شرطة ووالدة تعمل عاملة مطبخ في مدرسة.

دخلت أردرن عالم السياسة بفضلِ خالتها ماري أردرن التي شغلت منصبَ عضوٍ في حزب العمال لفترة طويلة.

وكانت ماري قد دفعت ابنة أختها وهي في سنّ المراهقة للمُشاركة في حملة النائب هاري ديونهيفن خلال إعادة انتخابه في الانتخابات العامة في عام 1999.



انضمت جاسيندا إلى حزب العمال النيوزيلندي وأصبحت عضوًا نشطًا في حركة العمال الشباب في مرحلة مبكرة من حياتها.

تخرجت أرديرن في جامعة وايكاتو وحصلت على درجة البكالوريوس في السياسة والعلاقات العامة.

سعت عقب التخرج للعيش في الخارج وقضاء الوقت بعيدًا عن بلدها الأم.

وفي مطلع 2006 كانت في ولاية نيويورك الأمريكيّة تعمل بمطعمٍ لخدمة الفقراء ومتطوعةً كذلك في حملة لحقوق العمال، وكانت آنذاك عاملةً غير قانونيّة في أمريكا، ثم انتقلت إلى لندن للعمل كمستشار سياسي أول لتوني بلير.

عادت إلى نيوزيلندا لتصبح أصغر نائبة في البرلمان في عام 2008 حيث ارتقت بسرعة في المناصب لتصبح زعيمة للمعارضة بحلول أغسطس/ آب 2017.





على الرغم من فوز الحزب الوطني في نيوزيلندا بأعلى نسبة من الأصوات في الانتخابات العامة لعام 2017، إلا أنه لم يتمكن من حصد مقاعد كافية لتشكيل حكومة بمفرده.

وبدلاً من ذلك، تم تشكيل تحالف بين حزبي نيوزيلندا أولاً وحزب العمال، وتولت جاسيندا أردرن رئاسة الوزراء في 26 أكتوبر/ تشرين أول 2017.

أردرن هي ثالث رئيسة وزراء لنيوزيلندا، (الأولى كانت جيني شيبلي _ 1997 إلى 1999م. والثانية هي هيلين كلاريك التي خلفتها على المنصب من عام 1999 إلى 2008م.)

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في 19 يناير/ كانون الثاني عام 2018؛ أعلنت أردرن أنها حامل وكلّفت وينستون بيترز بدور رئيس الوزراء بالنيابة.

وبحلولِ 24 سبتمبر/ أيلول أصبحت جاسيندا أرديرن أول رئيسة وزراء تحضرُ الجمعية العامة للأمم المتحدة مع طفلتها الرضيعة، كما تحظى باحترام وتقدير الكثيرين داخلَ الجمعية العامة وخارجها لجهودها في دعم شباب العالم والدعوة إلى الاهتمام بالمناخ وآثارهِ إلى جانبِ حرصها على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل.

وُصفت آراء أردرن السياسية بأنها تقدمية وديمقراطية اجتماعية ومؤيدة للمرأة.





كما وصف التغيير الحكومي في عهدها بأنه يمثل حقبة جديدة، حيث فشل كل من الحزب الوطني والتحالف العمالي - الأخضر في تشكيل الحكومة معا.

وتحالف حزبها (العمال) مع الخضر حيث فازت كتلة اليسار في إنجاز تحالف للحكم.

التغلب على كورونا

تعد نيوزيلندا من بين الدول القليلة التي نجحت في التخفيف من وطأة فيروس كورونا.

ولقيت جهود جاسيندا أردرن وحكومة نيوزيلندا إشادة كبيرة لردود أفعالهما السريعة للتعامل مع الخطر القاتل، حيث فرضت الحكومة إغلاقًا في 25 مارس/ آذار في وقت لم تشهد فيه البلاد سوى 205 حالة إصابة فقط دون أي حالات وفاة.

في المقابل، بدأ بوريس جونسون فرض تدابير الإغلاق عقب بلوغ أعداد المصابين في المملكة المتحدة 6650 حالة جديدة و 335 حالة وفاة.

توفي 25 مريضا فقط بفيروس كورونا في نيوزيلندا، حيث يتم إطلاع رئيس الوزراء شخصيًا على كل حالة وفاة.

ووفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية فقد تمكنت أردرن من النجاة بسفينة بلادها من 3 أزمات مدمرة.

فقد عانت البلاد من هجوم إرهابي على مساجد في مدينة كرايست تشيرش ثم كارثة طبيعية ووباء عالمي.