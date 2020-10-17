"القدس صلاة الأنبيـاء".. صور لـ"زهرة المدائن" بعدسة إماراتية

حظيت صور التقطها مصور إماراتي للمسجد الأقصى، خلال زيارة وفد إماراتي للقدس مؤخرا، بمشاهدات عالية وإشادات واسعة بمساعي دولة الإمارات لجلب السلام والاستقرار إلى المنطقة.

الصور التي التقطها عبدالله الجنيبي، المصور الإماراتي، الذي رافق الوفد خلال زيارته لـ"زهرة المدائن" نشرها على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وزينها بعبارات من بينها "هنا.. صلاة ُ الأنبيـاء، هنا.. ليلةُ الإســراء ، هنا... التقطت صورة ستبقى خالدة في قلبي لأولى القبلتين".





المصور الإماراتي عبدالله الجنيبي، حرص على التقاط كل زاوية في المسجد الأقصى، ولم يكتف بمسجد قبة الصخرة، أو الجامع القبلي أو المصلى المرواني، بل التقط صورا للمسجد الأقصى بشكل كامل ليظهر جماله وروعة البناء والتصميم.





روعة الصور، دفعت العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للإشادة بتحركات الإمارات في المنطقة لجلب السلام والاستقرار، وتسليط الضوء على المقدسات الإسلامية، وخاصة المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.





وقال أحد النشطاء في تغريدة،: "سيزداد المكان بهاء بزيارة عيال أبونا زايد رحمة الله عليه".





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وأشاد آخر بالمصور الذي التقط الصور، قائلا :" بارك الله فيك على الصور الجميلة".

وأشار ثالث إلى جهود الإمارات في جلب السلام والاستقرار للمنطقة، ومحاربة أعداء العرب، قائلا "الإمارات حربة في نحر كل عدو للعرب والعروبة، لا يغركم عددهم ولكن شوف فعلهم الواحد يسوى كتيبة ولا يرضى إلا أن يكون بالصف الأول وهم سيف مجرب.. يا تركي يا أخونجي أنت ومن معك ابتليت برجال حرب وكرب وهم عيال زايد الموت ما يهابونه وعندهم عيب وعار أن يردون وراء قدم".







وكان وفدا إماراتيا زار القدس، مؤخرا، وأدى الصلاة في ثالث الحرمين الشريفين، وتجوّل داخل باحات المسجد الأقصى.





ووقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي، معاهدة سلام بين البلدين، في خطوة لاقت ترحيبا دوليا وإقليميا.

وعقب التوقيع أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل تضمن للمسلمين من جميع أنحاء العالم الصلاة في المسجد الأقصى.



وقال الرئيس الأمريكي، خلال كلمته في بداية مراسم توقيع السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل:" نحن هنا الآن لنغير مجرى التاريخ، بفضل شجاعة قيادة الإمارات والبحرين ورئيس الوزراء الإسرائيلي".