شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق يسجل 3221 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 3221 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 423524 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن تسجيل 56 حالة وفاة.



وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 10198 حالة بعد تسجيل 56 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 357291 حالة بعد تسجيل 3329 حالة شفاء اليوم أيضاً.

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