شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلجيكا :تسجيل 10192 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 32 حالة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلنت بلجيكا ،اليوم السبت ، عن تسجيل 10192 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) لترتفع عدد الاصابات إلى 202151 إصابة.



واوضحت السلطات الصحية البلجيكية ، انها سجلت 32 وفاة جديدة لترتفع عدد الوفيات الى 10359 وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلجيكا :تسجيل 10192 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 32 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.