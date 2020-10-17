عون: الوقت لم يفت على الإصلاح في لبنان

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وكتب عون، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بمناسبة ذكرى مرور عام على انطلاق التحركات الشعبية المطالبة بتنفيذ الإصلاحات في 17 أكتوبر 2019 «بعد مرور عام على انطلاقة التحركات الشعبية، يدي ما زالت ممدودة للعمل سويا على تحقيق المطالب الإصلاحية، إذ لا إصلاح ممكنا خارج المؤسسات، والوقت لم يفت بعد».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن الوقت لم يفت بعد على تحقيق المطالب الإصلاحية في البلاد.وكتب عون، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بمناسبة ذكرى مرور عام على انطلاق التحركات الشعبية المطالبة بتنفيذ الإصلاحات في 17 أكتوبر 2019 «بعد مرور عام على انطلاقة التحركات الشعبية، يدي ما زالت ممدودة للعمل سويا على تحقيق المطالب الإصلاحية، إذ لا إصلاح ممكنا خارج المؤسسات، والوقت لم يفت بعد».

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