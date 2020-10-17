رابطة العالم الإسلامي والأزهر يدينان حادث فرنسا الإرهابي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدانت رابطة العالم الإسلامي والأزهر الشريف، الحادث الإرهابي الأليم الذي وقع في منطقة كونفلان سان أنورين الفرنسية مساء أمس الأول ونتج عنه مقتل معلم وعدة جريمة مروعة.

وأكد الأزهر في بيان على رفضه لهذه الجريمة النكراء ولجميع الأعمال الإرهابية، مشددا على أن القتل جريمة لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال.

وشدد على دعوته الدائمة إلى نبذ خطاب الكراهية والعنف أيا كان شكله أو مصدره أو سببه.