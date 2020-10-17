اخبار العالم

رابطة العالم الإسلامي والأزهر يدينان حادث فرنسا الإرهابي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر رابطة العالم الإسلامي والأزهر يدينان حادث فرنسا الإرهابي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - أدانت رابطة العالم الإسلامي والأزهر الشريف، الحادث الإرهابي الأليم الذي وقع في منطقة كونفلان سان أنورين الفرنسية مساء أمس الأول ونتج عنه مقتل معلم وعدة جريمة مروعة.

وأكد الأزهر في بيان على رفضه لهذه الجريمة النكراء ولجميع الأعمال الإرهابية، مشددا على أن القتل جريمة لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال.

وشدد على دعوته الدائمة إلى نبذ خطاب الكراهية والعنف أيا كان شكله أو مصدره أو سببه.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رابطة العالم الإسلامي والأزهر يدينان حادث فرنسا الإرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا