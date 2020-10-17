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رش ضبابي سعودي لمواجهة حمى الضنك باليمن

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- بواسطة أيمن الوشواش - فيما اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس حملة الرش الضبابي في مديرية البريقة بمحافظة عدن، واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمركز في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.

واستمرت حملة الرش الضبابي خمسة أيام تضمنت رشا ضبابيا لعدد من مناطق المديرية للحد من انتشار البعوض الناقل لمرض حمى الضنك بشكل أوسع، بعد الإعلان عن ظهور حالات مصابة في مناطق عمران وفقم وصلاح الدين في وقت سابق، حيث جرى استهداف المناطق التي يكثر فيها انتشار البعوض.

وسيكون تدشين حملة رش في مديرية المنصورة خلال الأسبوع القادم تليها باقي المديريات بمحافظة عدن.

وواصل مركز الجعدة الصحي في محافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة، كما واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة للمركز خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الأسبوع الماضي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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