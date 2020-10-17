شكرا لقرائتكم خبر الغذاء العالمي: نسعى للقضاء على الجوع بالسودان في 2030 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية على المتضررين من السيول والفيضانات في السودان، قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة «إن انعدام الأمن الغذائي لا يزال مرتفعا في السودان على نحو مقلق»، ضاما صوته إلى بقية الوكالات الأممية في الدعوة عالميا لتحسين نظم إنتاج وتوزيع الأغذية التي يتم تناولها.

وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديرها في السودان حميد نورو في تصريح أمس «يمكن لهذه الأزمات المتعددة مجتمعة أن تؤدي إلى المزيد من انعدام الأمن الغذائي والمخاطرة بدفع ملايين الأشخاص إلى الفقر».

وأضاف «إذا اتخذنا إجراءات متضافرة الآن فيمكننا بناء المستقبل الذي نريد، عالم خال من الجوع، ولا نزال ملتزمين بالعمل مع جميع شركائنا في السودان بما في ذلك الحكومة لتحقيق هدف القضاء على الجوع بحلول 2030».

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة أمس 600 سلة غذائية، تزن 64 طنا و200 كجم، للمتضررين في محلية شرق النيل بولاية الخرطوم، استفاد منها 3.600 شخص.