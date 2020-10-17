الغذاء العالمي: نسعى للقضاء على الجوع بالسودان في 2030

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وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديرها في السودان حميد نورو في تصريح أمس «يمكن لهذه الأزمات المتعددة مجتمعة أن تؤدي إلى المزيد من انعدام الأمن الغذائي والمخاطرة بدفع ملايين الأشخاص إلى الفقر».وأضاف «إذا اتخذنا إجراءات متضافرة الآن فيمكننا بناء المستقبل الذي نريد، عالم خال من الجوع، ولا نزال ملتزمين بالعمل مع جميع شركائنا في السودان بما في ذلك الحكومة لتحقيق هدف القضاء على الجوع بحلول 2030».
ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة أمس 600 سلة غذائية، تزن 64 طنا و200 كجم، للمتضررين في محلية شرق النيل بولاية الخرطوم، استفاد منها 3.600 شخص.
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