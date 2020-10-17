برلماني إيراني يطالب بإعدام روحاني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب عضو في البرلمان الإيراني بإعدام الرئيس الإيراني، حسن روحاني.

وقال موجتبي ذوالنوري في تغريدة له أمس، على موقع (تويتر) «يتعين أن يصدر القائد الأعلى لإيران أمرا بإعدامك 1000 مرة، حتى تبتهج قلوب الشعب الإيراني».

وكان ذوالنوري غاضبا بسبب تصريح أصدره روحاني جرى تفسيره على أنه استعداد لمفاوضات مع أمريكا.