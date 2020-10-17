اليونان تعتزم بناء سياج حدودي مع تركيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعمل اليونان على توسيع سياجها الحدودي على طول نهر إيفروس المعروف بالتركية باسم ميريك على الحدود مع تركيا. وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس عبر التلفزيون الرسمي بعد تفقد سير العمل في المشروع، «إن البناء ضروري حتى يشعر المواطنون اليونانيون بالأمان». وهددت أنقرة مرارا بالسماح لآلاف من المهاجرين بالعبور من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي عبر اليونان الدولة العضو في التكتل. وهددت أنقرة مرارا بالسماح لآلاف من المهاجرين بالعبور من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي عبر اليونان الدولة العضو في التكتل.

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