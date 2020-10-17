شكرا لقرائتكم خبر الكشف عن موقع عسكري قرب طهران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مجموعة من المعارضين الإيرانيين في المنفى أنها حددت موقعا عسكريا سريا قرب طهران، قالت إنه يمكن أن يضم مركز اختبارات لتطوير البرنامج النووي العسكري للبلاد الذي يقتصر رسميا منذ 2015 على الأنشطة المدنية.

وقال «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» خلال مؤتمر صحفي في واشنطن بُث عبر الإنترنت، إنه «تم بناء مركز جديد من أجل مواصلة تسليح البرنامج النووي للنظام الإيراني».

وقال المجلس إن هناك مبنى تم تشييده بين 2012 و2017 في موقع عسكري غرب طهران، في منطقة سرخة حصار، داعما كلامه هذا بصور ملتقطة عبر الأقمار الصناعية، وأضاف أن الموقع يديره أحد فروع وزارة الدفاع الإيرانية.

وأكد علي رضا جعفر زاده نائب مدير «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» في واشنطن أنه من خلال وجود المبنى «في منطقة عسكرية، فقد وجدوا غطاء مناسبا للحفاظ على سرية التحركات وهويات الأشخاص الموجودين هناك»، وأشار إلى أن ذلك الفرع التابع للوزارة معروف بأنه يجري تجارب بهدف صنع أسلحة نووية.

وحذرت مجموعة المعارضين من أن «اكتشافاتنا تثبت أن اتفاقية فيينا لا تمنع أنشطة الملالي للحصول على أسلحة نووية».

وقدّمت اتفاقية فيينا لعام 2015 لإيران إمكانية رفع العقوبات التي تخنق اقتصادها، في مقابل ضمانات تتحقق منها الأمم المتحدة عبر الوكالة الذرية