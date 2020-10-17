شكرا لقرائتكم خبر قتلى ومصابون في صراع ناجورنو كاراباخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد أسبوع من الاتفاق على وقف لإطلاق النار، مازال القتال في منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها مستمرا، فيما أعلنت أذربيجان أمس عن هجمات كثيفة من الجانب الأرميني على كنجه وهي ثاني أكبر مدينة في البلاد.

وقالت وزارة الدفاع المدني في العاصمة باكو إن 13 شخصا على الأقل قتلوا في قصف صاروخي، مضيفة أن الجثث عثر عليها تحت أنقاض المنازل المدمرة. بالإضافة إلى أكثر من خمسين مصابا.

وأظهرت الصور التي نشرتها أذربيجان عمال الإنقاذ وهم يبحثون عن ناجين بين أنقاض المنازل المدمرة. وتحدثت السلطات عن أضرار كبيرة.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إنها حققت مكاسب أخرى على خط الجبهة، وبحسب الرئيس إلهام علييف، فإن جيشه سيطر على عدد من القرى ومدينة في منطقة الصراع.