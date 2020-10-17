قتلى ومصابون في صراع ناجورنو كاراباخ

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وقالت وزارة الدفاع المدني في العاصمة باكو إن 13 شخصا على الأقل قتلوا في قصف صاروخي، مضيفة أن الجثث عثر عليها تحت أنقاض المنازل المدمرة. بالإضافة إلى أكثر من خمسين مصابا.وأظهرت الصور التي نشرتها أذربيجان عمال الإنقاذ وهم يبحثون عن ناجين بين أنقاض المنازل المدمرة. وتحدثت السلطات عن أضرار كبيرة.
وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إنها حققت مكاسب أخرى على خط الجبهة، وبحسب الرئيس إلهام علييف، فإن جيشه سيطر على عدد من القرى ومدينة في منطقة الصراع.
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