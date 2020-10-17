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قتلى ومصابون في صراع ناجورنو كاراباخ

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- بواسطة أيمن الوشواش - بعد أسبوع من الاتفاق على وقف لإطلاق النار، مازال القتال في منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها مستمرا، فيما أعلنت أذربيجان أمس عن هجمات كثيفة من الجانب الأرميني على كنجه وهي ثاني أكبر مدينة في البلاد.

وقالت وزارة الدفاع المدني في العاصمة باكو إن 13 شخصا على الأقل قتلوا في قصف صاروخي، مضيفة أن الجثث عثر عليها تحت أنقاض المنازل المدمرة. بالإضافة إلى أكثر من خمسين مصابا.

وأظهرت الصور التي نشرتها أذربيجان عمال الإنقاذ وهم يبحثون عن ناجين بين أنقاض المنازل المدمرة. وتحدثت السلطات عن أضرار كبيرة.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إنها حققت مكاسب أخرى على خط الجبهة، وبحسب الرئيس إلهام علييف، فإن جيشه سيطر على عدد من القرى ومدينة في منطقة الصراع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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