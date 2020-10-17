أمريكا تدعو إيران لتفكيك برنامجها النووي السري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين النظام الإيراني إلى تفكيك البرنامج النووي السري، محذرا أن تهدد طهران العالم بصواريخها.

وجاءت تصريحات أوبراين بعدما أكدت إيران على أن إنتاجها من اليورانيوم المخصب حاليا يعادل مستوى الإنتاج قبل توقيع الاتفاق النووي مع قوى عالمية في عام 2015، وسط اختبار لأجهزة الطرد المركزي من الجيل الجديد لتسريع التخصيب اللازم لصنع قنبلة ذرية.

وكشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في تقرير ربع سنوي صادر أخيرا أن مستوى مخزون اليورانيوم المخصب منخفض التركيز لدى إيران بلغ 2320 كجم.

وحول أفغانستان، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي «إن واشنطن تريد سحب قواتها من أفغانستان، ولكن بطريقة تساعد حلفاءها وشركاءها»، وأضاف «إن الولايات المتحدة ستخفض عدد قواتها في أفغانستان إلى 4400 جندي قريبا».

ووقعت أمريكا على اتفاق سلام مع طالبان في يناير الماضي يفيد بوقف الهجمات الإرهابية مقابل انسحاب تدريجي للقوات الأمريكية من أفغانستان، وبموجب هذا الاتفاق، ينخفض عدد الجنود من 13 ألفا إلى 8600 خلال 135 يوما، وستقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بسحب جميع القوات خلال 14 شهرا.