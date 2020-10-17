ألمانيا تصنف 91 عائدا على قائمة الخطرين

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وجاء في رد وزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي أنه تم إدراج 66 آخرين على أنهم «أشخاص ذوو صلة»، وفقا للوضع في 28 سبتمبر الماضي.وتشير السلطات الأمنية إلى الشخص على أنه «خطير أمنيا» إذا كانت لا تستبعد قيامه بأعمال عنف ذات دوافع سياسية، والتي تصل إلى شن هجمات إرهابية، أما «ذو صلة» فهو أي شخص يقوم بدور قيادي أو يقدم مساعدة لوجستية داخل الأوساط الإسلامية المتطرفة.
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