شكرا لقرائتكم خبر الناتو يحذر تركيا من استخدام نظام الدفاع الروسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب حلف شمال الأطلسي (ناتو) عن قلقه حيال تقارير تحدثت عن أن تركيا، العضو بالحلف، استخدمت للمرة الأولى نظام الدفاع الصاروخي الروسي «إس 400» خلال تدريبات.

وقالت متحدثة باسم الحلف أمس «هذا النظام يمكن أن يمثل خطورة على طائرات الحلفاء وأن يؤثر على العلاقات بين شركاء الحلف».

وأضافت المتحدثة أن من المهم أن تواصل تركيا البحث عن حلول بديلة مع الحلفاء الآخرين.