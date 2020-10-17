ضياء رشوان: انهيار مشروع الإخوان بمصر أنهى الوجود التاريخى للجماعة

شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: انهيار مشروع الإخوان بمصر أنهى الوجود التاريخى للجماعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين، إن عدد الرسائل المسربة لهيلارى كلينتون وورد بها اسم مصر 1600 رسالة، أما اسم الرئيس المخلوع محمد مرسى فقد ذكر وهو جماعته عشر هذا الرقم، لافتًا إلى أن الإعلام الإخوانى إعلام فاشل ذو طابع تنظيمى، مؤكدًا أن انهيار مشروع الإخوان فى مصر أنهى الوجود التاريخى للجماعة ليس فقط فى مصر، وإنما فى مصر وعلى مستوى العالم.
وأضاف رشوان خلال حواره ٔمع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع عبر فضائية "سكاى نيوز عربية"، أن قناة الجزيرة تحولت إلى قناة ترويجية لأفكار الإخوان والهجوم على آخرين، مشيرًا إلى أن قناة الجزيرة ركبت موجة شعبية، ولكنها لا تستطيع أن تصنع أى ثورة فى مصر أو أى مكان آخر.
وأوضح أن الإعلام جزء من السياسة الخارجية لدى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية، والدور الرئيسى هو دعم الإخوان إعلاميا، وتخصيص 100 مليون دولار لتمويل الإخوان إعلاميا ودعم مشروع خيرت الشاطر.
وأشار إلى أن النظام الإخواني تفتت وتحول إلى مجموعات من الاخوانيات، كما أن ثلثى أعضاء الجماعة في مصر قد اعتزلوها منذ سنوات، مؤكداً أن من يذهب إلى قناة الجزيرة هو من يبحث عن صوت الإخوان، لافتاً إلى أن صورة قطر سلبية للغاية، أما الشعب القطرى ليس له علاقة نهائيا فتجمعنا بهم علاقات طيبة.
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