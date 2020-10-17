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ضياء رشوان: انهيار مشروع الإخوان بمصر أنهى الوجود التاريخى للجماعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين، إن عدد الرسائل المسربة لهيلارى كلينتون وورد بها اسم مصر 1600 رسالة، أما اسم الرئيس المخلوع محمد مرسى فقد ذكر وهو جماعته عشر هذا الرقم، لافتًا إلى أن الإعلام الإخوانى إعلام فاشل ذو طابع تنظيمى، مؤكدًا أن انهيار مشروع الإخوان فى مصر أنهى الوجود التاريخى للجماعة ليس فقط فى مصر، وإنما فى مصر وعلى مستوى العالم.

 

وأضاف رشوان خلال حواره ٔمع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع عبر فضائية "سكاى نيوز عربية"، أن قناة الجزيرة تحولت إلى قناة ترويجية لأفكار الإخوان والهجوم على آخرين، مشيرًا إلى أن قناة الجزيرة ركبت موجة شعبية، ولكنها لا تستطيع أن تصنع أى ثورة فى مصر أو أى مكان آخر.

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وأوضح أن الإعلام جزء من السياسة الخارجية لدى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية، والدور الرئيسى هو دعم الإخوان إعلاميا، وتخصيص 100 مليون دولار لتمويل الإخوان إعلاميا ودعم مشروع خيرت الشاطر.

 

وأشار إلى أن النظام الإخواني تفتت وتحول إلى مجموعات من الاخوانيات، كما أن ثلثى أعضاء الجماعة في مصر قد اعتزلوها منذ سنوات، مؤكداً أن من يذهب إلى قناة الجزيرة هو من يبحث عن صوت الإخوان، لافتاً إلى أن صورة قطر سلبية للغاية، أما الشعب القطرى ليس له علاقة نهائيا فتجمعنا بهم علاقات طيبة.

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